sinossi The killing of a sacred deer

La storia del dramma cupo e borderline con l’horror, ruota attorno a Steven (Colin Farrell), un carismatico chirurgo che viene costretto a fare un sacrificio impensabile quando la sua vita inizia a cadere a pezzi. Nello stesso momento un adolescente che aveva preso sotto la sua ala protettiva inizia a dare strani segni di squilibrio. Tutti i membri della suddetta famiglia si paralizzeranno, smetteranno di avere voglia di mangiare, sanguineranno dagli occhi e poi moriranno, a meno che il padre, di lavoro cardiochirurgo, non ne uccida uno. A lanciare questa specie di maledizione è un ragazzo il cui genitore è morto sotto i ferri proprio del protagonista. Occhio per occhio, lui ha perso un padre, il chirurgo deve perdere un familiare a scelta tra moglie, figlio o figlia. A poco è servito l’orologio che all’inizio gli offre in regalo. E a poco serviranno gli oggetti che, capita l’antifona, moglie e figli cercheranno di regalargli o i favori sessuali e non che gli offriranno per sottilmente indurlo a non scegliere loro. chiudi

leggi tutto