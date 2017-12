sinossi The hungry

La storia di Tulsi, in procinto di sposare Sunny, figlio di un importante magnate aziendale. Durante la festa di Capodanno, quest'ultimo chiede ad Ankur, figlio minore di Tulsi, di entrare in un affare, ma durante l'incontro Ankur commette un grave errore: l'accordo salta e Ankur viene ucciso. Il delitto scatena un crescendo di violenze e omicidi, molti dei quali iniziati da Tulsi, in cerca di vendetta dopo l'efferato omicidio del figlio. Con l'avvicinarsi del suo matrimonio, la donna dovrà decidere quanto altro è disposta a perdere per vedere realizzati i suoi piani. chiudi

