Nell’estate del 1962 il puglie finlandese Olli Mäki viene ingaggiato per sfidare l’americano Davey Moore, campione mondiale dei pesi piuma. Un’occasione unica, che gli permetterebbe di raggiungere la fama e la ricchezza. Per prima cosa, Olli deve lasciare la cittadina di campagna dove vive per trasferirsi a Helsinki; poi deve assolutamente perdere peso. Il suo manager ha preparato un piano d’allenamenti serratissimo, mentre il mondo della grande città ha accolto Olli come se fosse un eroe nazionale. Sarebbe tutto perfetto… se il giovane pugile non si fosse innamorato della bella Raija… chiudi

titolo THE HAPPIEST DAY IN THE LIFE OF OLLI MAKI

tit. originale Hymyilevä mies

genere Biografico

nazione FIN

regia Juho Kuosmanen

sceneggiatura Juho Kuosmanen, Mikko Myllylahti

durata 92'