sinossi The equalizer 2

Ancora non ci sono i dettagli sulla trama del secondo capitolo diretto anche questa volta da Antoine Fuqua. La Sony ha giaL8; dato il via libera al sequel di The Equalizer, a sette mesi prima dell'uscita del film nei cinema. Denzel Washington torneraL8; nei panni del protagonista Robert McCall. chiudi

leggi tutto