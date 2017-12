sinossi The devil's candy

Musica metal, arte pittorica e fotografia in un racconto demoniaco che non dà tregua. La storia è quella di un tormentato pittore e la sua famiglia che comprano la loro casa dei sogni nelle campagne del Texas. Ben presto, scopriranno come l'abitazione abbia un misterioso passato oscuro e un ex inquilino voglia qualcosa di più che tornare semplicemente a casa. Elogiato dalla critica come l'horror più raffinato e terrificante degli ultimi anni, atmosfere da "Non aprite quella porta". chiudi

