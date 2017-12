sinossi The bleeder

Chuck Wepner non era un gran attaccante, ma sul ring aveva una resistenza invidiabile. Sanguinava, anche, in maniera altrettanto singolare, tanto che nella sua Bayonne, nel New Jersey, lo chiamavano "the bleeder". Poi, un giorno, il manager di Muhammad Alì decise che il campione doveva combattere contro un bianco e, tra i primi dieci pesi massimi, di bianco c'è solo il sanguinolento di Bayonne. L'occasione della vita. Lo davano 40 a 1, dicevano che l'incontro non valeva il prezzo del biglietto, ma Wepner tenne in ballo Cassius Clay per ben 15 round e non arrivò alla fine dell'incontro per soli 19 secondi. Una resistenza epica, che ispirò Sylvester Stallone per Rocky e divenne mito. Dietro le quinte, sconosciuta, l'esistenza di Chuck proseguiva però in maniera molto meno leggendaria. chiudi

