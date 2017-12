sinossi Swinging safari

Un quattordicenne di nome Jeff si è preso una cotta per la timida Melly. Siamo in Australia, nel 1975, durante la rivoluzione sessuale. Quando il loro paese balza agli onori della cronaca per lo spiaggiamento di una balena, i due giovani pensano di vivere un momento molto importante della loro vita. Anche i loro eccentrici genitori sono convinti di essere al centro di un grande evento. chiudi

leggi tutto