sinossi Spark: a space tail

Una scimmia adolescente di nome Spark, e i suoi amici Vix, una volpe pronta per la battaglia, e Chunk, un facocero tecnologico, s'imbarcano in una missione per riprendere l'assediato Pianeta Bana dal potente e pazzo generale Zhong. La pericolosa odissea di Spark lo porterà a raggiungere i limiti dell'universo.

