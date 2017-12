sinossi Shiraz - la citta delle rose

Durante la rivoluzione iraniana del 1979, Isaac Amin, ricco gemmologo di origini ebree, viene catturato dalle guardie dei rivoluzionari e imprigionato, per poi essere liberato, ma non prima di subire orribili torture. Capisce che a Teheran tutto sta cambiando, così decide di riunire la sua famiglia e scappare dal proprio Paese per ritrovare pace e serenità. Il film è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice iraniana Dalia Sofer, classificato tra i libri più importanti del 2007. chiudi

