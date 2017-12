sinossi Sharknado 5: global swarming

La missione diventa personale per Fin Shepard (Ian Ziering) e la moglie bionica, April (Tara Reid), quando il loro giovane figlio resta intrappolato in un tornado e viene trasportato in giro per il mondo. Da Londra a Rio, Tokyo, Roma, Amsterdam e oltre, i nostri eroi giramondo cercheranno l’aiuto di una squadra altamente qualificata di reali, studiosi e olimpionici, arruolando volti noti dei notiziari, dell’intrattenimento e dello sport in quella che sarà la loro battaglia più epica... chiudi

