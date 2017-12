sinossi Rupture

Basato su un racconto di Steven Shainberg e Brian Nelson , che ne scrive anche la sceneggiatura, Rupture racconta la storia di Renee Morgan (Noomi Rapace), una donna single intenta ad allevare suo figlio di 12 anni di nome Evan da sola. A loro insaputa però i due vengono costantemente osservati. Durante una commissione nella piccola città in cui vivono, Renee viene improvvisamente rapita. Circa 24 ore dopo si risveglia legata in un anonimo ambulatorio in cui i rapitori le faranno una diagnosi medica scoprendo così un'anomalia genetica che potrebbe scatenare in lei una natura aliena. chiudi

