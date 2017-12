Interviste, concerti e immagini d'archivio per raccontare le origini della musica di grandi miti del rock "Sii fiero di essere un indiano, ma attento a chi lo racconti". Era il consiglio che gli anziani Mohawk, la tribù di sua madre, davano al leggendario chitarrista Jaime Robbie Robertson. La tradizione musicale dei nativi americani ha aiutato la musica statunitense a conquistare il mondo. Le chitarre rock di Link Wray e Jesse Ed Davis, il blues di Charley Patton, la canzone d'autore di Peter La Farge e Buffy Sainte-Marie. E Jimi Hendrix, il più grande di tutti, con il suo sangue Cherokee. chiudi

titolo RUMBLE - The Indians Who Rocked The World

tit. originale RUMBLE - The Indians Who Rocked The World

genere Documentario

nazione CAN

regia Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana

sceneggiatura Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana

durata 103'