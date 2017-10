sinossi Renegades - commando d'assalto

Un gruppo di Navy SEAL cerca di risolvere un mistero da lungo tempo dimenticato mentre scopre un immenso tesoro nascosto. Un team di Navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, viene a sapere di un tesoro d'inestimabile valore nascosto dai nazisti sul fondo di un lago locale e rimasto lì per decenni. Decisi a recuperarlo e restituirlo alla popolazione, il gruppo s'imbarca in una difficile missione non autorizzata. Ma scoperti dal nemico, i Seals avranno una sola notte per cercare di portare a termine la complessa operazione. chiudi

leggi tutto