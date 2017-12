sinossi Rememory

La storia di un brillante insegnante che muore misteriosamente alla vigilia dell'uscita di una sua invenzione in grado di cambiare la vita di tutti i giorni. Sua moglie Carolyn, scopre l'oggetto che serve per registrare e mostrare le memorie. Con un amico inaspettato, usa l'invenzione per arrivare al fondo del mistero. chiudi

