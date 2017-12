sinossi Realive

Oggi: Marc è un uomo ambizioso, di successo e con tanti progetti in corso. Quando scopre che ha un cancro terminale con un'aspettativa di vita di uno o due anni, ne rimane scioccato. Incapace di accettare la morte e la prospettiva del deterioramento del proprio corpo, Marc decide di ibernarsi nelle migliori condizioni possibili: così si suicida unicamente a questo scopo, prima che la malattia raggiunga uno stadio troppo avanzato. 2083, 60 anni dopo: siamo alla Prodigy Health Corporation, l'istituto che ha in carico la resurrezione di Marc. Le cose non sono così idilliache come Marc aveva sperato; anzi, il suo ritorno alla vita è accompagnato da una serie in nita di problemi medici e da enormi sofferenze. chiudi

