Il Dr. William Moulton Marston è uno psicologo ed inventore di Harvard che inventò la macchina della verità e il personaggio di Wonder Woman. Influenzato dal rapporto poliamoroso con la moglie Elizabeth e l'ex studentessa Olive Byrne e dagli ideali femministi delle due donne, Marston fu ispirato nella creazione della supereroina dei fumetti. Marston morì di cancro alla pelle nel 1947 e Elizabeth e Olive rimasero una coppia e allevarono insieme i loro figli.

titolo PROFESSOR MARSTON AND THE WONDER WOMEN

tit. originale Professor Marston and the Wonder Women

genere Biografico

nazione USA

regia Angela Robinson

sceneggiatura Angela Robinson, Carl Sprague

durata 108'