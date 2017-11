sinossi Prince sign o’ the times

A trent'anni di distanza dalla sua prima uscita al cinema e a un anno dalla prematura scomparsa di Prince, arriva nelle sale di tutto il mondo in versione restaurata digitalmente "Sign o' the times", il film diretto dallo stesso Prince. Un appuntamento per celebrare il talento di Prince e per offrire al pubblico sparso in tutto il pianeta la possibilità di riunirsi, ricordarlo e godere ancora una volta della sua musica e della sua straordinaria arte. chiudi

leggi tutto