sinossi Prendre le large

La vita di Edith, operaia tessile, cambia radicalmente quando l'azienda per cui ha sempre lavorato decide di delocalizzare in Marocco. Di fronte alla prospettiva della disoccupazione, con un figlio lontano e senza altri legami, Edith decide di accettare il trasferimento a Tangeri. La vita nella nuova fabbrica e l'adattamento in un paese sconosciuto non sono facili, ma Edith trova conforto nell'amicizia di Mina, la proprietaria della pensione in cui alloggia. Grazie a questo legame, la vita di Edith prende una nuova piega. chiudi

leggi tutto