sinossi Per primo hanno ucciso mio padre

First They Killed My Father è l'adattamento dell'omonimo libro, che racconta le memorie della scrittrice e attivista cambogiana Loung Ung, sopravvissuta durante il regime mortale dei Khmer Rossi dal 1975 al 1978. La storia è narrata attraverso i suoi occhi, a partire dall'età di cinque anni, quando i Khmer Rossi salirono al potere, fino ai nove anni. Il film descrive lo spirito indomito e la devozione di Loung e della sua famiglia, che lottano senza sosta per restare uniti durante quegli anni terribili. Ung è sopravvissuta e ha scritto First they killed my father: una figlia della Cambogia ricorda, pubblicato nel 2000. Dopo aver letto le sue memorie, Angelina l'ha contattata, ormai più di dieci anni fa: sono amiche da allora. chiudi

