sinossi Parigi a piedi nudi

Fiona, una bibliotecaria canadese, arriva a Parigi per aiutare la sua vecchia zia Martha, minacciata dall'internamento in una casa di riposo. Fiona sale sul primo aereo disponibile per Parigi, per scoprire poi che Martha non si trova più. Questo è l'inizio di una serie di disastri simili a una valanga che la faranno incrociare con Dom, seduttivo uomo senza fissa dimora, che non vorrà lasciarla mai sola. chiudi

