sinossi One percent more humid

Il film è un racconto di formazione che segue la storia di due ragazze, amiche di lunga data. Quando si incontrano nuovamente dopo essere tornate a casa – nel caldo e umido New England – per le vacanze dal college, passano le giornate e le notti in mezzo alle feste, riallacciando anche vecchie relazioni, ma quando un trauma del passato riemerge in maniera prepotente tra le due amiche si riapriranno le distanze.

