sinossi Odissea nell'ospizio

Jerry Calà tornerà con I Gatti di Vicolo Miracoli, ovvero con Umberto Smaila, Franco Oppini e Ninì Salerno, per girare sarà un film comico ma con grandi spunti di attualità, perchè parte dell'ospizio, per esempio, sarà scelto dal sindaco per trovare alloggio ad un gruppo di profughi "Odissea nell'ospizio", film prodotto da Ldm, di cui Calà curerà anche la regia e che vedrà i quattro amici ospiti della casa di cura per anziani, dove ne accadranno di tutti i colori. chiudi

leggi tutto