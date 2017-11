sinossi Never-ending man: hayao miyazaki

Nausicaa della Valle del vento, Il mio vicino Totoro, Il castello errante di Howl, Si alza il vento... Miyazaki è uno dei più grandi geni dell'animazione mondiale. La sua carriera inizia quando viene assunto come animatore alla Toei Animation. Da allora Miyazaki non si è più fermato: ha lavorato in TV, firmando svariati episodi di Lupin III e poi il capolavoro Conan, il ragazzo del futuro. Il resto è storia. E milioni di fan in tutto il mondo che aspettano le nuove produzioni del Maestro e dello Studio Ghibli, come racconta questo attesissimo documentario firmato dal regista Kaku Arakawa. chiudi

