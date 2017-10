Dopo la morte prematura della madre Emily ha vissuto con suo padre Robert, un eccentrico autore di best sellers, fino a quando questi è stato internato in un istituto per malattie mentali e lei è stata affidata a una famiglia in cui non si trova a suo agio. Ha però continuato a ricevere per il suo compleanno gli auguri del padre. Giunto il sedicesimo genetliaco senza alcun biglietto, Emily decide di andarlo a trovare per capire cosa sta accadendo. Trova la collaborazione di Amber, l'unico compagno di classe che la comprende. chiudi

titolo MY NAME IS EMILY

tit. originale My name is Emily

genere Drammatico

nazione IRL

regia Simon Fitzmaurice

sceneggiatura Simon Fitzmaurice

durata 94'