"My Name is Adil", segue la storia di Adil, un bambino che vive nella campagna del Marocco con madre, fratelli, e nonno (divenuto capofamiglia a causa dello spostamento del padre in Italia per via dell’estrema povertà). Il padre torna di rado in Marocco, persino ogni tre anni e la vita di Adil consiste unicamente nel far pascolare le pecore: animali che arriva ad odiare. La sua vera ambizione è continuare a studiare, e gli ottimi voti alle elementari lo confermano, tuttavia rimane un sogno impossibile da realizzare. L’idea di continuare a vivere nel suo paese lo atterrisce, anche perché è costretto a subire la violenza dello zio; decide quindi di raggiungere il padre a Milano. Presto si rende conto che la vita non è particolarmente facile neppure lì: deriso dai compagni è costretto a cambiare casa continuamente, circondato da persone che, disperate, vedono nell’alcool l’unica via di fuga, dopo la scuola deve, inoltre, lavorare al mercato. Diviene poi elettricista, ed infine educatore e videomaker. Una volta raggiunta l’età adulta, Adil torna in Marocco, terra mai dimenticata, per riscoprire le proprie radici e guardarsi attorno con una mentalità e una maturità diversa. chiudi

