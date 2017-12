sinossi Mudbound

Due soldati, Jamie e Ronsel, tornano a casa dalla guerra per lavorare nella stessa azienda agricola in una zona rurale del Mississippi. Ma le famiglie di entrambi li trovano molto cambiatii; una famiglia possiede molte terre, mentre l'altra è una famiglia di mezzadri che vive e lavora sul territorio. Per opporsi alla gerarchia sociale di leggi barbariche di Jim Crow, la sopravvivenza spinge queste due famiglie ad unire le forze per conquistare la fattoria. chiudi

