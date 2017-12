sinossi Motori ruggenti

95 anni di velocità e passione per le auto in Italia, raccontati da testimoni d’eccezione. Il viaggio di Motori Ruggenti è quello attraverso la passione per le auto e l’importanza che queste hanno avuto non soltanto per la cultura pop ma per la modernizzazione e l’industrializzazione del nostro paese. Un itinerario lungo oltre un secolo: pur affondando le sue radici in un passato indimenticabile e spettacolare fatto di visionari, campioni, ingegneri e meccanici, guarda a un futuro integrato con la tecnologia dove a dominare la progettazione sono il design, la sicurezza e il rispetto per l’ambiente. chiudi

