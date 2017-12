sinossi Moloch

Roberto, istrionico sessantenne fuori dagli schemi, racconta e si racconta: una vita vissuta intensamente e mai scontata, le esperienze provate, le delusioni intime e quelle generazionali, i sogni rimasti in sospeso. Dal primo schianto in Lambretta alla scoperta del punk; dal primo impiego come bidello alla morte improvvisa del padre; dal matrimonio anticonvenzionale con Nadia fino al meritato pensionamento. Tra un pezzo e l'altro del suo racconto, i filmati vhs di archivi famigliari degli anni '80 e '90. Fra le sue parole e le testimonianze filmate degli anni passati si crea un dialogo che procede tra divergenze e accordature. L'approccio eccentrico di Roberto rispetto alla famiglia, alla religione e all'esistenza terrena si confronta e confligge con la vita della provincia montana bergamasca fatta di abitudini e consuetudini. chiudi

leggi tutto