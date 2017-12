sinossi Mayhem

La storia di un virus che infetta l'ufficio dove lavora l'avvocato Derek Saunders. L'uomo viene messo alle strette da un collega e viene infettato. Il problema è che il virus fa muovere le persone secondo i loro impulsi più selvaggi. Intrappolato nell'edificio in quarantena, il nostro eroe è costretto a combattere selvaggiamente per sopravvivere e per sconfiggere il virus.

