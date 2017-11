sinossi Malarazza

Rosaria è una giovane mamma, moglie di Tommasino Malarazza, nota famiglia mafiosa del quartiere Librino a Catania. Se una volta il nome Malarazza faceva tremare chi lo pronunciava oggi non è più così e Tommasino è solo un boss in declino, privo di mezzi e denaro. . Costretta a sposarsi perché rimasta incinta, Rosaria viene maltrattata e umiliata sistematicamente dal marito, che le chiede persino i soldi che guadagna giornalmente con il suo lavoro in lavanderia. La donna ha paura a ribellarsi e può contare solo sull'aiuto di suo fratello Franco, uomo colto con cui si sfoga e confida. Franco è però anche un transessuale che vive ai margini della società, ricevendo clienti in un pied à terre all'interno del quartiere. È proprio qui che la giovane si rifugia una notte dopo aver portato via di casa il figlio ma entrambi vengono rintracciati subito e Antonino riportato a casa dal padre. Qui il ragazzo comincia a frequentare il giro di spaccio gestito dai coetanei del quartiere, che prendono ordini dal boss emergente Pietro, detto U Porcu. Quando suo padre morirà Antonino e Rosaria avranno la possibilità di iniziare una nuova vita, lontana da quel luogo vissuto quasi come una prigione, e dal quel nome ingombrante da portare. La libertà però è spesso difficile da ottenere, specialmente per chi, in un quartiere così, ha visto o sa troppo...proprio come Antonino.

