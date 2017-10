sinossi Made in china napoletano

Vittorio è un commerciante di una piccola cittadina napoletana. Il suo negozio di giocattoli viene messo in crisi dal concorrente cinese Pask Lee, che ha aperto un negozio di giocattoli proprio di fronte alla sua attività. Nel giro di pochi mesi Pask Lee gli ha portato via tutti i clienti e Vittorio si ritrova sommerso di debiti con la banca e con Equitalia. Così decide di vendicarsi andando a svaligiare la cassaforte di Pask Lee. Ma durante il furto Vittorio cade dalla scala sbattendo violentemente la testa sul pavimento. Vittorio si risveglia in ospedale dopo quattro anni di coma. Quando esce scopre che a causa di una gravissima crisi economica, la Cina ha preso il sopravvento sull'economia mondiale e ha imposto all'Italia tutti i suoi prodotti agro-alimentari, con l'obbligo di mettere al bando tutti i prodotti tipici italiani. Per questo motivo Vittorio decide di organizzare una vera e propria attività illecita di contrabbando del falso "Made in China", ossia producendo prodotti tipici italiani spacciandoli poi come originali cinesi e mettendoli poi sul mercato. Solo così riuscirà a far tornare sulle tavole degli italiani la vera mozzarella di bufala, la pizza, la parmigiana di melanzane, e così via. chiudi

