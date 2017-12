Regina, una madre single, vive nel nord della Florida con i suoi figli. In un contesto di disuguaglianza sociale, la sua vita non è fatta altro che di lotte per arrivare a fine mese, difficoltà di routine, problemi comportamentali del figlio e desiderio di divenire parte integrante della società circostante. chiudi

titolo LIFE AND NOTHING MORE

tit. originale La Vida y Nada Más

genere Drammatico

nazione ESP

regia Antonio Méndez Esparza

sceneggiatura Antonio Méndez Esparza

durata 110'