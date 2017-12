sinossi Le allettanti promesse

Una piccola comunità di frontiera fra le montagne di Italia e Svizzera è alle prese con l'organizzazione di un evento internazionale su web e cultura digitale, il raduno mondiale annuale di Wikipedia. Esino Lario è un comune di 700 abitanti sopra il lago di Como. In passato nota meta turistica, oggi riscontra tutti i problemi delle comunità montane isolate. È un mondo chiuso, refrattario ai cambiamenti e messo alla prova dalla presenza di un gruppo di rifugiati provenienti da Africa e Medio Oriente, che con il loro carico di isolamento amplificano incomprensioni e pregiudizi. Il film segue, in un arco temporale di mesi, i lavori di preparazione a Wikimania e come i suoi abitanti si relazionano ai numerosi elementi di cambiamento che li stanno interessando. L'impegno e l'azione di alcuni, l'indifferenza o l'aperta ostilità di altri svelano una società sospesa fra contemporaneità e tradizione, accoglienza e chiusura, evoluzione oppure lento e inevitabile declino. Questo paese è un microcosmo dove osservare in filigrana lo sviluppo di alcune tematiche universali e fortemente interconnesse: la questione dei migranti, l'identità di una cultura rurale dopo anni di profondi cambiamenti socio-economici, e la tecnologia come chiave di accesso a un possibile riscatto umano e culturale, prima ancora che economico. Il film racconta la sfida di una comunità cheprova a reinventarsi senza perdere l'anima per stare al passo coi tempi. chiudi

leggi tutto