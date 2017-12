sinossi La ruota delle meraviglie

Wonder Wheel è l'ultima di una lunga serie di pellicole dedicate alle meraviglie di Coney Island e alle scintillanti attrazioni lungo il litorale. 1950, le storie di quattro personaggi si intrecciano ai piedi della celebre ruota panoramica costruita negli anni venti: quella dell'imbronciata Ginny, ex attrice ora cameriera presso un modesto ristorante di pesce; del giovane guardaspiaggia Mickey, che coltiva aspirazioni da commediografo; del giostraio Humpty e di sua figlia Carolina, in fuga da un gruppo di gangster. chiudi

