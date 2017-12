sinossi La ragazza del punk innamorato

È il 1977. Il giovane Enn è completamente divorato dalla passione per la musica punk rock, unica via di fuga dall'esistenza squallida che conduce nella cittadina della provincia inglese dove vive con la mamma alcolista dopo che il padre se ne è andato di casa, anche lui in fuga dallo squallore quotidiano. Con i suoi due migliori amici Enn sogna di formare una band e di incontrare una ragazza da sogno, e almeno il suo secondo desiderio sembra realizzarsi quando incontra Zan, deliziosa biondina che pare un angelo caduto dal cielo. Dal cielo in effetti è caduta, ma Zan non è un angelo, bensi'uno dei componenti piu'giovani di una comunità aliena scesa sulla terra per un breve periodo in osservazione. Zan però non si accontenta di osservare: con esuberanza giovanile vuole partecipare, e trova in Enn un alleato prezioso nel sottrarsi, almeno per 48 ore, al culto totalizzante della sua comunità. chiudi

