sinossi La ragazza dei miei sogni

P. è un giovane trentenne insoddisfatto. Molte le situazioni che hanno condizionato pesantemente la sua vita e che gli impediscono di vivere come vorrebbe: la morte dei genitori, l'asettica redazione giornalistica in cui lavora; Mario, il suo coinquilino, tanto spigliato quanto superficiale; Margherita, la ragazza di cui è innamorato e alla quale non riesce a dichiararsi. Un giorno P. incontra in ufficio un suo vecchio amico del liceo, Alessandro, brillante consulente informatico di giorno e scatenato musicista elettronico di notte, che gli apre le porte di un mondo fantastico e segreto, nascosto dietro la realtà che siamo abituati a conoscere. chiudi

leggi tutto