sinossi La bambola assassina 7

La trama del film si concentra sul personaggio di Fiona Dourif, Nica Pierce, che trascorre 4 anni in un'istituto psichiatrico dopo essere stata accusata di aver assassinato i membri della sua famiglia. Nica è convinta di aver commesso quegli efferati delitti. Il suo psichiatra le dà una bambola "Tipo Bello" come strumento terapeutico e subito dopo, una nuova serie di omicidi si verificano all'interno dell'istituto con Nica che comincia a pensare che forse non è una pazza omicida . Andy Barclay il ragazzino perseguitato da Chucky nel primo film ora adulto darà supporto a Nica all'interno dell'istituto, ma per salvare Nica dovrà vedersela con la sposa di Chucky, Tiffany (Jennifer Tilly), che non si fermerà davanti a niente per aiutare il suo amato Chucky.

