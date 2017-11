sinossi L'uomo dal cuore di ferro

L'uomo dal cuore di ferro, il macellaio di Praga, la bestia bionda. Tre modi diversi per indicare lo stesso uomo: Reinhard Heydrich. Dal pluripremiato romanzo HHhH di Laurent Binet, l’incredibile storia vera del più crudele gerarca del Terzo Reich e soprattutto la ricostruzione di una delle più grandiose e spettacolari missioni militari di sempre: l’operazione Anthropoid. Un'emozionante thriller dai ritmi serrati, che ci ricorda come il coraggio di pochi eroi può cambiare per sempre l’esito di una guerra e la storia dell'umanità. chiudi

