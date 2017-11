sinossi L'esodo

La sessantenne Francesca, interpretata da Daniela Poggi, è un'esodata, non ha reddito alcuno; diventa insostenibile persino la convivenza con Mary, sua nipote adolescente che rifiuta con disdegno la situazione in cui si sono ritrovate. Nel pieno della disperazione, Francesca è obbligata a elemosinare per strada insieme a qualche rom in Piazza della Repubblica a Roma. La sua immagine, tuttavia, non corrisponde esattamente allo stereotipo della mendicante, ed è proprio questo ciò che colpisce: è il volto dell'Italia povera. Riesce a suscitare la simpatia di passanti o abituali frequentatori della piazza, fra cui Peter, tedesco con cui instaura un'amicizia. Fra 'lotte territoriali' con una zingara che vuole difendere la sua zona, e Cesare, che tenta di convincerla a protestare, la sua vita prosegue in un quieto sconforto, finché non arriva una giornalista che la invita a raccontare la sua storia.

