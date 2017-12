L'altra metà di una storia è l'adattamento del romanzo Il senso di una fine di Julian Barnes. La solitaria esistenza di Tony Webster viene sconvolta dal ritorno in superficie di alcuni segreti del suo passato ritenuti sepolti per sempre. Sarà così costretto a confrontarsi con i lacunosi ricordi della sua gioventù, con la verità sul suo primo amore e con le devastanti conseguenze delle decisioni prese decenni prima. chiudi

titolo L'ALTRA METÀ DELLA STORIA

tit. originale The Sense of an Ending

genere Commedia

nazione GBR

regia Ritesh Batra

sceneggiatura Julian Barnes, Nick Payne

durata 108'