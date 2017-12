Il quarantenne Erwan lavora come artificiere esperto nel disinnesco di bombe e mine che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. La sua professione così rischiosa non è niente in confronto al caos della sua vita privata, un vero campo minato! Sua figlia Juliette è incinta ma non sa e non vuole sapere chi è il padre. Intanto un test medico rivela a Erwan che l'uomo che l'ha cresciuto non è il suo vero padre... chiudi

titolo JUST TO BE SURE

tit. originale JUST TO BE SURE

genere Commedia

nazione FRA

regia Carine Tardieu

sceneggiatura Michel Leclerc, Raphaële Moussafir

durata 100'