sinossi Jukai - la foresta dei suicidi

La storia è ambientata nella leggendaria foresta Aokigahara, un vero luogo in Giappone dove le persone si suicidano. Si racconta di una giovane donna americana che arriva in Giappone in cerca della sorella gemella misteriosamente scomparsa. Nonostante gli avvertimenti di tutti di non allontanarsi dal percorso, osa entrare nella foresta per scoprire la verità sul destino di sua sorella, solo per confrontarsi con le anime tormentate dei morti che predano chiunque incroci il loro percorso. chiudi

leggi tutto