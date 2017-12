sinossi Jeannette

1425: la Guerra dei Cent’anni tra Francia e Inghilterra infuria. La futura Giovanna d’Arco ha appena dieci anni e vive a Domrémy in Lorena. Un giorno, mentre si prende cura della sua pecora, confessa al suo amico Hauviette di non sopportare più di assistere alla sofferenza causata dagli inglesi. La signora Gervaise, una suora, cerca di farla ragionare, ma la giovane è pronta ad imbracciare le armi per la salvezza delle anime. Questo racconto dei primi anni di vita di Giovanna d’Arco mescola cinema, musica e danza con uno sguardo contemporaneo, ponendo in contrasto coreografie e spiritualità. chiudi

