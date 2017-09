sinossi Ivory a crime story

Il documentario Ivory. A Crime Story è il risultato di tre anni di riprese in trenta paesi diversi, per un totale di oltre 250 ore di materiale grezzo sulle cause e sulle conseguenze della dilagante richiesta di avorio. Smaschera la corruzione Africana che distrugge il continente dall'interno. Ed evidenzia lo sconcertante ruolo della Chiesa Cattolica, dei monaci buddisti e della Cina nel mercato dell'avorio che ha portato questi animali sull'orlo dell'estinzione. chiudi

leggi tutto