sinossi Insyriated

Intrappolata nella sua casa a Damasco, città sotto assedio, Oum Yazan, madre di tre figli, trasforma il suo appartamento in un porto sicuro per la sua famiglia e i vicini di casa, cercando di proteggerli dalla guerra esterna. Quando le bombe minacciano di distruggere l'edificio, i cecchini trasformano i cortili in zone letali, e i predoni saccheggiano gli appartamenti, preservare il sottile equilibrio della vita quotidiana, all'interno delle mura, diventa una questione di vita o di morte.

