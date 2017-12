sinossi In blue

Durante una corsa in taxi per raggiungere l'aeroporto di Bucarest, l'auto sulla quale viaggia Lin, assistente di volo per una compagnia olandese, investe un ragazzino di quindici anni, Nicu. Lin lo accompagna in ospedale, perdendo così il volo, per la prima volta in vent'anni di lavoro. Nicu cerca di attrarre a sé Lin con scherzi e battute e si offre di farle da guida turistica. Lin, incuriosita dal ragazzo, accetta. Col tempo tra i due nasce un rapporto che va al di là di una semplice amicizia. chiudi

leggi tutto