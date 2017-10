sinossi Il vuoto

Nel mezzo di un pattugliamento di routine, l'ufficiale Daniel Carter s'imbatte in una figura ricoperta di sangue che zoppica lungo un tratto di strada deserta. Si precipita in soccorso del giovane per portarlo rapidamente in un piccolo ospedale di provincia, gestito da un'equipe ridotta, solo per scoprire che i pazienti e il personale si stanno trasformando in qualcosa di inumano. Come l'orrore si intensifica, Carter conduce gli altri sopravvissuti in un viaggio infernale nelle profondità sotterranee dell'ospedale in un disperato tentativo di porre fine all'incubo prima che sia troppo tardi. chiudi

