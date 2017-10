sinossi Il vangelo secondo mattei

"Il Vangelo secondo Mattei" è girato interamente a Matera che fa da sfondo alla storia di un cinico regista che, insieme al suo assistente, ritorna in Basilicata, loro terra natìa per riscattarsi dalla vita stessa.Non molto talentuosi e alla ricerca di visibilità, i due, all’età di 50 anni dopo diversi fallimenti nelle loro ambizioni artistiche decidono di approdare al dissenso sulle estrazioni petrolifere per creare un film inchiesta, che porterà il titolo di "Il Vangelo secondo Mattei", appunto... chiudi

leggi tutto