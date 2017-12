Il film racconta di un uomo in pensione, Tony Webster, che riceve una lettera inaspettata da parte di un avvocato. La lettera porterà una svolta nella sua vita e si troverà costretto a fare i conti con il passato e con un presente privo di gratificazioni, incluso il suicidio del suo migliore amico d'infanzia. chiudi

titolo IL SENSO DI UNA FINE

tit. originale The sense of an ending

genere Drammatico

nazione GBR

regia Ritesh Batra

sceneggiatura Julian Barnes, Nick Payne

durata 108'