sinossi Il libro di henry

Susan Carpenter è una madre single di due bambini, Henry e il fratellino più piccolo Peter. Henry ha una cotta per Christina, la figlia del commissario di polizia che nasconde un terribile segreto. Henry, per aiutare Christina, decide di scrivere un libro dove svela il piano per aiutare la ragazza a salvarsi. Quando la madre Susan scopre tutto, decide di aiutare il figlio a mettere in pratica il suo piano. chiudi

leggi tutto